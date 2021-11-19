Путин внёс поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума в Госдуму

Российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам его председатель Андрей Макаров.

Он сообщил, что «президент обратился к депутатам и, естественно, правительству» с просьбой «проработать этот вопрос и принять соответствующее решение в рамках второго чтения закона о бюджете».

«Сегодня во исполнение своего решения президент внёс соответствующие поправки в Государственную думу», — заявил Макаров.

Ранее стало известно, что Путин предложил с 2022 года увеличить прожиточный минимум в стране. По словам президента, его стоит поднять до 12 654 рублей.

Вместе с этим российский лидер высказался в пользу увеличения минимального размера оплаты труда. Он предложил поднять его до 13 890 рублей.

Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что повышение прожиточного минимума в России в 2022 году затронет порядка 16 млн граждан. Увеличение МРОТ коснётся 3 млн человек.