Повышение прожиточного минимума в 2022 году затронет 16 млн человек

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Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение прожиточного минимума в России в 2022 году затронет порядка 16 млн граждан. Увеличение МРОТ коснётся 3 млн человек.
Повышение прожиточного минимума в 2022 году затронет 16 млн человек
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«Повышение этих выплат затронет порядка 16 млн наших граждан. Повышение МРОТ также затронет заработные платы работников бюджетного и внебюджетного секторов экономики. Это порядка 3 млн наших граждан», — приводит её слова ТАСС.

Как подчеркнула Голикова, от индексации прожиточного минимума зависят многие социальные пособия.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин предложил с 2022 года увеличить прожиточный минимум в стране. По словам Путина, его стоит поднять до 12 654 рублей.

Вместе с этим российский лидер высказался в пользу увеличения минимального размера оплаты труда. Он предложил поднять его до 13 890 рублей.

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