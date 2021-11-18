Повышение прожиточного минимума в 2022 году затронет 16 млн человек

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение прожиточного минимума в России в 2022 году затронет порядка 16 млн граждан. Увеличение МРОТ коснётся 3 млн человек.

«Повышение этих выплат затронет порядка 16 млн наших граждан. Повышение МРОТ также затронет заработные платы работников бюджетного и внебюджетного секторов экономики. Это порядка 3 млн наших граждан», — приводит её слова ТАСС.

Как подчеркнула Голикова, от индексации прожиточного минимума зависят многие социальные пособия.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин предложил с 2022 года увеличить прожиточный минимум в стране. По словам Путина, его стоит поднять до 12 654 рублей.

Вместе с этим российский лидер высказался в пользу увеличения минимального размера оплаты труда. Он предложил поднять его до 13 890 рублей.