Axios: власти ФРГ призвали конгресс США не вводить санкции против «Северного потока — 2»

Правительство Германии призывает американский конгресс не вводить санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» в связи с тем, что новые ограничительные меры могут ослабить доверие к США.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на документ, который посольство ФРГ в Вашингтоне направило конгрессу США.

«Правительство Германии призвало членов конгресса не вводить санкции против трубопровода «Северный поток — 2», — говорится в сообщении.

Как отмечается, введение новых рестрикций может «ослабить» доверие к США и «нанести ущерб трансатлантическому единству».

В документе подчёркивается, что российский газопровод «не представляет угрозу для Украины, пока через страну осуществляется транзит газа».

24 ноября американское издание Foreign Policy сообщило, что администрация президента США Джо Байдена «незаметно» добивается исключения из ежегодного оборонного бюджета поправок, которые предполагают санкции в отношении «Северного потока — 2», чтобы вывести из-под санкций немецкие организации.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон введёт новые санкции против причастных к реализации «Северного потока — 2».

В немецкой партии «Союз 90/Зелёные» назвали эти меры неприемлемыми.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции США против участников проекта «Северный поток — 2» незаконны и бьют по интересам союзников Вашингтона.