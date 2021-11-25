МИД России: незаконные санкции против «Северного потока — 2» вредят союзникам США

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Новые санкции США против участников проекта «Северный поток — 2» незаконны и бьют по интересам союзников Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России: незаконные санкции против «Северного потока — 2» вредят союзникам США
  • Reuters

«Односторонние антироссийские санкции нелегитимны. Они бьют не столько по нашим, сколько по интересам самих США, а в случае с «Северным потоком — 2» — непосредственных союзников Соединённых Штатов Америки: Евросоюз, Германия, как коллективно, так и индивидуально», — сказала Захарова во время брифинга.

Накануне американское издание Foreign Policy сообщило, что администрация президента США Джо Байдена «незаметно» добивается исключения из ежегодного оборонного бюджета поправок, которые предполагают санкции против «Северного потока — 2», чтобы вывести из-под санкций немецкие организации.

23 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон введёт новые санкции против причастных к реализации «Северного потока — 2».

В немецкой партии «Союз 90/Зелёные» назвали эти меры неприемлемыми.

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