FP: администрация Байдена пытается исключить санкции против СП-2 из оборонного бюджета

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Администрация президента США Джо Байдена «незаметно» добивается исключения из ежегодного оборонного бюджета поправок, которые предполагают санкции против «Северного потока — 2», пишет Foreign Policy.

Журнал сообщает, что госсекретарь США Энтони Блинкен и ряд представителей администрации Байдена лично звонили некоторым американским конгрессменам и призывали их отменить поправки к оборонному бюджету, которые затрагивают проект.

Таким образом администрация пыталась вывести из-под санкций немецкие организации, которые причастны к «Северному потоку — 2». По информации издания, это «разгневало республиканцев в конгрессе».

В ноябре группа американских сенаторов предложила включить в законопроект об оборонном бюджете поправку о санкциях против «Северного потока — 2».

В настоящий момент сенат США рассматривает свою версию проекта. После того как обе палаты представят свои разработки, комиссия согласует их в один документ и отправит на голосование конгресса. Затем он будет направлен на подпись президенту.

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