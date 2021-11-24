FP: администрация Байдена пытается исключить санкции против СП-2 из оборонного бюджета
Журнал сообщает, что госсекретарь США Энтони Блинкен и ряд представителей администрации Байдена лично звонили некоторым американским конгрессменам и призывали их отменить поправки к оборонному бюджету, которые затрагивают проект.
Таким образом администрация пыталась вывести из-под санкций немецкие организации, которые причастны к «Северному потоку — 2». По информации издания, это «разгневало республиканцев в конгрессе».
В ноябре группа американских сенаторов предложила включить в законопроект об оборонном бюджете поправку о санкциях против «Северного потока — 2».
В настоящий момент сенат США рассматривает свою версию проекта. После того как обе палаты представят свои разработки, комиссия согласует их в один документ и отправит на голосование конгресса. Затем он будет направлен на подпись президенту.