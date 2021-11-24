В немецкой партии «Зелёных» назвали неприемлемыми санкции против «Северного потока — 2»

Депутат фракции партии «Союз 90/Зелёные» в бундестаге Омид Норипур заявил Reuters, что новые санкции США против газопровода «Северный поток — 2» неприемлемы.

«Новые санкции США неприемлемы и для противников «Северного потока — 2», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что «Зелёные» всегда боролись против проекта газопровода, но назвал санкции неверным решением.

По его словам, «Зелёные» не могут «понять, какой дружбы здесь добиваются, когда к друзьям применяются санкции, если они ведут дела с третьими сторонами».

«Трубопровод есть и останется неверным немецким решением — не американским», — добавил он.

Ранее Минфин США ввёл ограничительные меры против компании Transadria и судна Marlin за их причастность к «Северному потоку — 2».

23 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон введёт новые санкции против причастных к реализации «Северного потока — 2».

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс отметил, что Соединённые Штаты продолжат реализовывать ограничительные меры против газопровода «Северный поток — 2».