ZDF: приостановка сертификации «Северного потока — 2» не приведёт к недостатку газа в ФРГ

Короткая ссылка
Германии не стоит опасаться недостатка газа, даже если «Северный поток — 2» не будет введён в эксплуатацию нынешней зимой, сообщает ZDF со ссылкой на экспертов.
ZDF: приостановка сертификации «Северного потока — 2» не приведёт к недостатку газа в ФРГ
  • Reuters

Как напоминает издание, Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) приостановило процесс сертификации газопровода до момента, пока обслуживающая его компания не будет организована в соответствии с законодательством ФРГ.

По мнению специалиста по энергетике немецкого института экономических исследований Клаудии Кемферт, это решение было обычным, так как по правилам ЕС одна и та же компания не может заниматься добычей, доставкой и обслуживанием.

ZDF при этом отмечает, что «Газпром» не забронировал дополнительных транспортных мощностей на декабрь для газопроводов на Украине и в Польше.

Согласно данным Eurostat, доля России в европейском импорте газа составляет 41%.

Подробнее — в материале ИноТВ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сроках начала поставок газа по «Северному потоку — 2» с учётом приостановки сертификации, призвал не гадать.

16 ноября стало известно, что компания Nord Stream 2 AG решила учредить дочернюю компанию в Германии, чтобы соответствовать требованиям страны для сертификации немецкой части газопровода.

В Министерстве экономики Германии отмечали, что решение BNA о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора не связано с политикой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить