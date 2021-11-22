ZDF: приостановка сертификации «Северного потока — 2» не приведёт к недостатку газа в ФРГ

Германии не стоит опасаться недостатка газа, даже если «Северный поток — 2» не будет введён в эксплуатацию нынешней зимой, сообщает ZDF со ссылкой на экспертов.

Как напоминает издание, Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) приостановило процесс сертификации газопровода до момента, пока обслуживающая его компания не будет организована в соответствии с законодательством ФРГ.

По мнению специалиста по энергетике немецкого института экономических исследований Клаудии Кемферт, это решение было обычным, так как по правилам ЕС одна и та же компания не может заниматься добычей, доставкой и обслуживанием.

ZDF при этом отмечает, что «Газпром» не забронировал дополнительных транспортных мощностей на декабрь для газопроводов на Украине и в Польше.

Согласно данным Eurostat, доля России в европейском импорте газа составляет 41%.

Подробнее — в материале ИноТВ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сроках начала поставок газа по «Северному потоку — 2» с учётом приостановки сертификации, призвал не гадать.

16 ноября стало известно, что компания Nord Stream 2 AG решила учредить дочернюю компанию в Германии, чтобы соответствовать требованиям страны для сертификации немецкой части газопровода.

В Министерстве экономики Германии отмечали, что решение BNA о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора не связано с политикой.