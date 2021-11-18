Песков призвал не гадать о сроках начала поставок газа по «Северному потоку — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сроках начала поставок газа по «Северному потоку — 2» с учётом приостановки сертификации, призвал не гадать.

«Сейчас гадать по срокам — это дело неблагодарное, и мы не хотели бы этого делать. Никто не может и не должен вмешиваться в работу регулятора», — сказал он.

По словам официального представителя Кремля, в компании соблюдают все бюрократические формальности для того, чтобы процедура сертификации состоялась.

«Нужно ждать, когда это произойдёт. Технологически всё готово. Дальше всё зависит от выполнения формальностей, связанных с сертификацией», — пояснил он.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что Россия рассчитывает на сохранение сроков сертификации «Северного потока — 2».

16 ноября стало известно, что компания Nord Stream 2 AG решила учредить дочернюю компанию в Германии, чтобы соответствовать требованиям страны для сертификации немецкой части газопровода.