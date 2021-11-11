Россия вышла на производство 150 млн комплектов вакцин от COVID-19 за квартал

Россия вышла на производство 150 млн комплектов вакцин от коронавирусной инфекции в квартал, заявил первый замглавы Минпромторга страны Василий Осьмаков.

По его словам, Россия планирует сохранить такую динамику — этого объёма производства хватит для обеспечения внутренних потребностей государства.

«Мощности разогнаны, и в итоге достигнут оптимальный объём в 150 млн комплектов за квартал. В принципе, он примерно таким и останется, смысла разгонять дальше нет — хватает и на полное покрытие внутренних потребностей, и на экспорт», — сказал Осьмаков в интервью ТАСС.

Он добавил, что основной объём производства приходится на «Спутник V» и «Спутник Лайт», а их выпуск легко масштабируется в зависимости от спроса.

Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в среднем по России составляет 48,4%.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отметил, что коронавирус начнёт ослабевать после того, как сформируется коллективный иммунитет на уровне не менее 80%.