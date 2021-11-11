Россия вышла на производство 150 млн комплектов вакцин от COVID-19 за квартал

Короткая ссылка
Россия вышла на производство 150 млн комплектов вакцин от коронавирусной инфекции в квартал, заявил первый замглавы Минпромторга страны Василий Осьмаков.
Россия вышла на производство 150 млн комплектов вакцин от COVID-19 за квартал
  • Reuters
  • © Heo Ran

По его словам, Россия планирует сохранить такую динамику — этого объёма производства хватит для обеспечения внутренних потребностей государства.

«Мощности разогнаны, и в итоге достигнут оптимальный объём в 150 млн комплектов за квартал. В принципе, он примерно таким и останется, смысла разгонять дальше нет — хватает и на полное покрытие внутренних потребностей, и на экспорт», — сказал Осьмаков в интервью ТАСС.

Он добавил, что основной объём производства приходится на «Спутник V» и «Спутник Лайт», а их выпуск легко масштабируется в зависимости от спроса.

Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в среднем по России составляет 48,4%.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отметил, что коронавирус начнёт ослабевать после того, как сформируется коллективный иммунитет на уровне не менее 80%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить