В МИД России прокомментировали переговоры с Молдавией о поставках газа

Российская сторона не намерена проводить переговоры по поставкам газа Молдавии «во вред» этой стране, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Панкин.

«Переговоры идут, они либо закончатся договорённостями, и тогда они будут воплощены, либо они не закончатся договорённостями, и тогда могут быть любые сценарии, но никто это во вред Молдавии не собирается делать», — сказал замминистра на полях экономического форума в Вероне.

27 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, а также председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан провели переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в республику.

Ранее Спыну заявил, что переговоры по газу «проходят сложно», однако Кишинёв желает подписать долгосрочный контракт.

Он также выступил за проведение независимого аудита для анализа долговых обязательств перед «Газпромом».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что «Газпром» может прекратить поставки газа Молдавии с 1 декабря.