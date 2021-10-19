Чижов: в вопросе сертификации «Северного потока — 2» мяч находится у регулятора ФРГ

В вопросе сертификации газопровода «Северный поток — 2» «мяч находится в воротах германского регулятора». Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

«Осталось завершить сертификацию. Я исхожу из того, что данный мяч находится в воротах германского регулятора. На процедуру (сертификации. — RT) отводится четыре месяца. Дедлайн, как говорится, 8 января», — приводит РИА Новости слова Чижова.

По его словам, чем раньше будет завершена процедура сертификации газопровода, тем «будет лучше для конечных потребителей».

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено 10 сентября. Первую нитку заполнили техническим газом.

В начале октября в МИД России отметили, что процедуры по сертификации газопровода идут, однако трудно предвидеть, какие «юридические закорючки» могут быть использованы противниками этого проекта.

22 сентября польская нефтегазовая государственная компания PGNiG получила право на участие в процедуре сертификации Федеральным сетевым агентством Германии оператора «Северного потока — 2».

Как считают в PGNiG, оператор Nord Stream 2 AG не соответствует предъявляемым требованиям.

Также заявку на участие в сертификации подал украинский «Нафтогаз».