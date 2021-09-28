В Кремле прокомментировали действия Киева по контракту «Газпрома» и Венгрии

Действия Киева в отношении газового контракта, который заключили «Газпром» и Венгрия, не требуют ответных шагов со стороны России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Подобная акция не требует ответных действий. Мы реализуем наши двусторонние отношения с Венгрией», — сказал он на брифинге с журналистами.

Песков отметил, что речь в данном случае идёт о долгосрочном контракте, который будет гарантировать «надёжные, предсказуемые и ритмичные поставки голубого топлива в Венгрию».

В Кремле подчеркнули, что соглашение не нарушает ничьи права.

«Ничьи права здесь не нарушаются, никакие нормы международной торговли здесь не нарушаются, и вряд ли какая-то страна, включая Украину, вправе вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений», — добавил Песков.

Ранее стало известно, что «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года.

В МИД Украины заявили, что обратятся в Еврокомиссию для оценки соответствия газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.

В свою очередь, глава венгерского МИД Петер Сийярто указал, что Киев «не имеет никакого отношения» к тому, с кем договаривается Венгрия.