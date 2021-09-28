В Кремле заявили, что Россия не использует газ для давления на другие страны

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена использовать газ в качестве инструмента оказания давления на другие страны.
В Кремле заявили, что Россия не использует газ для давления на другие страны
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Он отверг утверждения, что газовый контракт России и Венгрии направлен якобы на оказание давления на Украину.

«Нет, это не так. Россия никогда не использовала, не использует и не имеет в виду использовать голубое топливо для того, чтобы кого-то наказывать», — сказал Песков.

27 сентября сообщалось, что «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года.

В МИД Украины заявили, что обратятся в Еврокомиссию для оценки соответствия газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.

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