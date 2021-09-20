Франция заявила о намерении отстаивать свои интересы на торговых переговорах ЕС с Австралией
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«Франция будет отстаивать свои интересы этого мандата, как мы поступаем всегда», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим французская сторона заявила о необходимости того, чтобы это «коллективное обсуждение носило более глобальный характер».
17 сентября Франция отозвала в Париж для консультаций своих послов в США и Австралии из-за создания альянса AUKUS.
Это произошло после того, как Австралия заявила о разрыве соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. В рамках альянса планируется создание атомных подводных лодок для австралийского ВМФ.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение о разрыве контракта ударом в спину.