Франция заявила о намерении отстаивать свои интересы на торговых переговорах ЕС с Австралией

Представитель МИД Франции заявил, что французская сторона будет отстаивать свои интересы в дискуссиях по соглашению о свободной торговле между Евросоюзом и Австралией.

«Франция будет отстаивать свои интересы этого мандата, как мы поступаем всегда», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим французская сторона заявила о необходимости того, чтобы это «коллективное обсуждение носило более глобальный характер».

17 сентября Франция отозвала в Париж для консультаций своих послов в США и Австралии из-за создания альянса AUKUS.

Это произошло после того, как Австралия заявила о разрыве соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. В рамках альянса планируется создание атомных подводных лодок для австралийского ВМФ.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение о разрыве контракта ударом в спину.