«Газпром» сохраняет план по экспорту 183 млрд кубометров газа в Европу в текущем году

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«Газпром» сохраняет план по экспорту 183 млрд куб. м газа в Европу в этом году, сообщил замглавы компании Фамил Садыгов.
«Газпром» сохраняет план по экспорту 183 млрд кубометров газа в Европу в текущем году
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«Годовой плановый показатель объёмов экспорта газа на европейский рынок не изменён и составляет 183 млрд куб. м», — цитирует его пресс-служба «Газпрома».

Садыгов также отметил, что внесённые правлением холдинга корректировки в бюджет и инвестпрограмму на 2021 год основаны на консервативном подходе.

Ранее в компании сообщили, что запасы газа в европейских подземных хранилищах остаются на минимальном за многие годы уровне, по сравнению с прошлым годом показатели отстают на 22,8 млрд кубометров.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с ценами на газ в Европе.

Подробнее о ситуации на рынке газа в Европе — в материале RT.

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