В Госдуме заявили о желании США «оболгать» «Северный поток — 2»

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера о том, что США и Германия будут действовать против газопровода «Северный поток — 2», если Россия начнёт использовать газ как оружие.
В Госдуме заявили о желании США «оболгать» «Северный поток — 2»
  • © Nord Stream 2 / Paul Langrock

«Думаю, что США очень болезненно восприняли позицию ЕС о важности «Северного потока — 2» и теперь пытаются вести подковёрные игры, чтобы оболгать наш экономический проект. Раз идёт такая атака на газопровод, значит, американцы беспокоятся за свои финансовые интересы, в первую очередь касающиеся их сжиженного газа», — отметил депутат.

При этом, по его мнению, об Украине американцы говорят в данном контексте лишь «для красного словца». 

Кроме того, парламентарий добавил, что высказывания о газовом «оружии» для американских политиков является таким же брендом, как и якобы российская «угроза».

«Они ждут её чуть ли не каждый понедельник, а она всё не приходит — и не придёт», — заключил Бальбек.

Ранее Волкер заявил, что США и Германия будут действовать против газопровода «Северный поток — 2», если Россия начнёт использовать газ как оружие.

Кроме того, он добавил, что США и ФРГ должны относиться к «Северному потоку — 2» как к вопросу безопасности Украины и Европы.

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в беседе с RT DE объяснил, какие экономические интересы стоят за стремлением США и стран Восточной Европы заблокировать работу проекта.

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