Депутат бундестага объяснил стремление США и ряда стран Европы помешать «Северному потоку — 2»

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Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст рассказал RT DE, какие экономические интересы стоят за стремлением США и стран Восточной Европы заблокировать работу «Северного потока — 2».
Депутат бундестага объяснил стремление США и ряда стран Европы помешать «Северному потоку — 2»
  • РИА Новости

Как подчеркнул депутат, в основе противоречий на высшем политическом уровне находились «чистой воды экономические интересы».

«Во-первых, Соединённых Штатов Америки. Они опасаются, что из-за газопровода «Северный поток — 2» вряд ли смогут и дальше сбывать свой сланцевый газ. Это интерес номер один. Второй — это интерес восточноевропейских стран, которые хотят заработать на немецких потребителях газа, требуя пошлины за транзит газа», — сказал Эрнст.

По его словам, если газ пойдёт не по их газопроводу, через Польшу или
Украину, а по Балтийскому морю, то они больше не смогут взимать эту пошлину.

«То есть они хотят возложить нагрузку на потребителей газа в Германии и поправить таким образом свой бюджет. Причиной было именно это. В этом и заключались настоящие проблемы при строительстве данного газопровода», — пояснил он.

В июле МИД Украины и Польши выпустили совместное заявление, в котором выразили мнение, что решение о строительстве «Северного потока — 2» создало «кризис безопасности и кризис доверия в Европе».

Как отметили в Госдепе, Вашингтон не прекратит усилий по воздействию на проект.

Строительство газопровода  было полностью завершено утром 10 сентября.

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