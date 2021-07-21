Главы МИД Украины и Польши выпустили совместное заявление по «Северному потоку — 2»
- globallookpress.com
- © Jens Büttner/dpa
В тексте отмечается, что «решение о строительстве «Северного потока — 2», одобренное в 2015 году... создало политический кризис, кризис безопасности и кризис доверия в Европе».
«Сейчас этот кризис значительно углубляет отказ от попыток остановить запуск газопровода. Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом», — говорится в заявлении.
Ранее замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты достигли договорённости с Германией по «Северному потоку — 2».
Пресс-служба Кремля рассказала о беседе канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина по поводу реализации «Северного потока — 2».