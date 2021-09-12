Эксперт прокомментировал слова Волкера о давлении на «Северный поток — 2»

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера о том, что США и Германия будут действовать против газопровода «Северный поток — 2», если Россия начнёт использовать газ как оружие.

«Так как проект, который достроен, заблокировать невозможно, то главная задача США будет заключаться в том, чтобы «Северный поток — 2» не был задействован на полную мощность», — отметил Блохин.

Специалист объяснил, что, поскольку американцам не удалось помешать строительству газопровода, теперь они пытаются «сохранить лицо».

«Как мы можем использовать газ как «оружие», если потребитель хочет купить у нас продукт в определённом количестве? Я думаю, что это (заявление. — RT) месседж не России, а в первую очередь Германии», — добавил эксперт.

Также, по его словам, Волкер с помощью такого высказывания может преследовать свои цели.

«Так как он бывший (спецпредставитель Госдепартамента по Украине. — RT), вполне возможно, что он хочет занять какую-то должность, может быть, получить политический капитал», — заключил он.

Ранее Волкер заявил, что США и Германия будут действовать против газопровода «Северный поток — 2», если Россия начнёт использовать газ как оружие.