Курт Волкер назвал условие совместного давления США и ФРГ на «Северный поток — 2»

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США и Германия будут действовать против газопровода «Северный поток — 2», если Россия начнёт использовать газ как оружие, сообщает glavred.ru со ссылкой на бывшего спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера.
Курт Волкер назвал условие совместного давления США и ФРГ на «Северный поток — 2»
  • Reuters

По его словам, США ведут борьбу против газопровода.

«Но говорить — одно, а другое — что-то делать. И мы действительно должны действовать, чтобы изменить итог этого процесса. В немецко-американском заявлении об этом говорится с точки зрения денег. Надо рассмотреть это с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности, поскольку Россия пытается оказать влияние на Европу и это грозит Украине», — цитирует издание дипломата, который выступил на форуме YES Brainstorming в Киеве.

Волкер добавил, что США и ФРГ должны относиться к «Северному потоку — 2» как к вопросу безопасности Украины и Европы.

Как ранее заявил советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштейн, Вашингтон не прекратит усилий по воздействию на «Северный поток — 2», несмотря на завершение его строительства.

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