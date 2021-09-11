Меркель и премьер Польши обсудили «Северный поток — 2»

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель газопровод «Северный поток — 2».
Меркель и премьер Польши обсудили «Северный поток — 2»
  • © AP Photo / Markus Schreiber

«Мы обсудили сложную тему — «Северный поток — 2», транзит газа через Украину и Польшу, потенциальные решения, связанные с изменением позиции США», — цитирует ТАСС Моравецкого.

Ранее председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено в 08:45 мск 10 сентября. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об окончании строительства «Северного потока — 2».

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