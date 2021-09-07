Росимущество передало Башкирии 38,3% акций БСК
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«Пакет акций в размере 38,3% от уставного капитала АО «Башкирская содовая компания» передан из федеральной собственности в пользу Республики Башкортостан», — заявили в Росимуществе.
В июне президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Республике Башкортостан контрольного пакета акций Башкирской содовой компании.
В августе 2020 года Путин поручил прокуратуре проверить законность сделки, в результате которой государство утратило контроль над активами БСК.
Позже Генеральная прокуратура России сообщила, что выявила признаки злоупотреблений в ходе проведения сделки.
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что предварительный ущерб от приватизации Башкирской содовой компании оценивается в 35 млрд рублей.