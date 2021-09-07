Росимущество передало Башкирии 38,3% акций БСК

Доля в Башкирской содовой компании в размере 38,3% акций передана из федеральной собственности в пользу Башкирии. Об этом сообщили в Росимуществе. Теперь доля Российской Федерации в уставном капитале этой компании составляет 57,43%.

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