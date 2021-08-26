Витренко: Киев будет «очень громко» просить США о санкциях против Nord Stream AG

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Украина будет «очень громко» просить США ввести санкции против оператора «Северного потока — 2» — компании Nord Stream AG, если германский регулятор разрешит эксплуатацию газопровода.

Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу «24».

«Если даже представить, что германский регулятор закроет глаза на нарушение европейского законодательства, то тогда мы ожидаем, что мы будем настаивать на этом, как сказал господин министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, мы будем делать это очень-очень громко, чтобы американцы тогда наложили санкции», — сказал Витренко.

Он уточнил, что требования будут касаться санкций в отношении нынешнего оператора газопровода.

Ранее Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG об освобождении трубопровода от требований Газовой директивы Евросоюза.

В компании Nord Stream 2 AG прокомментировали решение немецкого суда об отказе освобождать газопровод «Северный поток — 2» от положений Газовой директивы Евросоюза.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение суда в Германии по «Северному потоку — 2» относится к категории корпоративных вопросов. Он отметил, что газопровод — исключительно коммерческий проект, который внесёт существенный вклад в энергобезопасность всей Европы.