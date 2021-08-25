Nord Stream 2 AG прокомментировала решение суда ФРГ по «Северному потоку — 2»
- Reuters
«Отклонение заявки... об исключении демонстрирует дискриминирующее влияние изменённой Газовой директивы ЕС», — цитирует компанию РИА Новости.
Как подчеркнули в компании, соответствующие изменения вступили в силу в Европейском союзе 23 мая 2019 года, когда «Северный поток — 2» уже был завершён с точки зрения финансового обеспечения.
«Основываясь на действовавшей в то время правовой базе, компания совершила инвестиции в размере нескольких миллиардов евро задолго до того, как Европейская комиссия объявила о своём плане внести поправки в Газовую директиву ЕС», — отметили в Nord Stream 2 AG.
Ранее Bloomberg передавал, что компания проиграла в германском суде дело об освобождении газопровода от требований Газовой директивы ЕС.
Позднее оператор газопровода сообщил, что принял к сведению решение суда и оценит его.
В апреле вице-премьер России Александр Новак заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен в 2021 году.