Nord Stream 2 AG прокомментировала решение суда ФРГ по «Северному потоку — 2»

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В компании Nord Stream 2 AG прокомментировали решение немецкого суда об отказе освобождать газопровод «Северный поток — 2» от положений Газовой директивы Евросоюза.
Nord Stream 2 AG прокомментировала решение суда ФРГ по «Северному потоку — 2»
  • Reuters

«Отклонение заявки... об исключении демонстрирует дискриминирующее влияние изменённой Газовой директивы ЕС», — цитирует компанию РИА Новости.

Как подчеркнули в компании, соответствующие изменения вступили в силу в Европейском союзе 23 мая 2019 года, когда «Северный поток — 2» уже был завершён с точки зрения финансового обеспечения.

«Основываясь на действовавшей в то время правовой базе, компания совершила инвестиции в размере нескольких миллиардов евро задолго до того, как Европейская комиссия объявила о своём плане внести поправки в Газовую директиву ЕС», — отметили в Nord Stream 2 AG.

Ранее Bloomberg передавал, что компания проиграла в германском суде дело об освобождении газопровода от требований Газовой директивы ЕС.

Позднее оператор газопровода сообщил, что принял к сведению решение суда и оценит его.

В апреле вице-премьер России Александр Новак заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен в 2021 году.

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