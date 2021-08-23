Лавров заявил, что «Северный поток — 2» укрепит энергобезопасность Европы

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «Северный поток — 2» укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперёд.
Лавров заявил, что «Северный поток — 2» укрепит энергобезопасность Европы
  • © РИА Новости

«В стратегическом плане «Северный поток — 2» укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперёд. Именно поэтому заинтересованные в проекте европейские столицы твёрдо выступают за завершение строительства газопровода», — заявил Лавров в интервью изданию Magyar Nemzet.

При этом он подчеркнул, что утверждения, что «Северный поток — 2» усилит зависимость Европы от поставок газа из России, необоснованны.

22 августа стало известно, что в исключительной экономической зоне Дании завершилась укладка труб газопровода «Северный поток — 2».

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