В экономической зоне Дании завершилась укладка «Северного потока — 2»
- © Tobias SCHWARZ
- AFP
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные позиционирования морских судов.
По имеющейся информации, 22 августа российское трубоукладочное судно «Фортуна» вышло за границы исключительной экономической зоны Дании.
Агентство добавляет, что в проектной компании Nord Stream 2 AG не комментируют эту информацию.
Ранее в компании Nord Stream 2 AG заявили, что не могут подтвердить сведения о завершении 23 августа строительства газопровода «Северный поток — 2».
20 августа российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель рассказал о ходе строительства «Северного потока — 2».