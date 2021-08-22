В экономической зоне Дании завершилась укладка «Северного потока — 2»

В исключительной экономической зоне Дании завершилась укладка труб газопровода «Северный поток — 2».

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные позиционирования морских судов.

По имеющейся информации, 22 августа российское трубоукладочное судно «Фортуна» вышло за границы исключительной экономической зоны Дании.

Агентство добавляет, что в проектной компании Nord Stream 2 AG не комментируют эту информацию.

Ранее в компании Nord Stream 2 AG заявили, что не могут подтвердить сведения о завершении 23 августа строительства газопровода «Северный поток — 2».

20 августа российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель рассказал о ходе строительства «Северного потока — 2».