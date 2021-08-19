В Nord Stream 2 прокомментировали сроки строительства «Северного потока — 2»

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В компании Nord Stream 2 AG заявили, что не могут подтвердить сведения о завершении 23 августа строительства газопровода «Северный поток — 2».
В Nord Stream 2 прокомментировали сроки строительства «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Мы не можем подтвердить спекуляции, запущенные несколькими СМИ, относительно дат, а также неправильное толкование, касающееся завершения трубоукладки и строительства всего трубопровода», — цитирует ТАСС сообщение представителей компании.

Вместе с этим пресс-служба Nord Stream 2 отмечает, что строительство газопровода завершено на 99%.

Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе в ходе торгов 18 августа снизилась почти на 10% по сравнению с показателем днём ранее на фоне появившихся сообщений о якобы начавшихся поставках газа по «Северному потоку — 2». К вечеру цена отыграла часть падения.

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