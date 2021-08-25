Песков: «Северный поток — 2» обеспечит энергобезопасность всей Европы

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Северный поток — 2» — исключительно коммерческий проект, который внесёт существенный вклад в энергобезопасность всей Европы.
Песков: «Северный поток — 2» обеспечит энергобезопасность всей Европы
  • Reuters

Так он прокомментировал решение суда в ФРГ, который решил не освобождать Nord Stream 2 от Газовой директивы ЕС.

«Скорее это корпоративные вопросы, всё-таки это сама компания должна принимать решение о дальнейших действиях. Мы можем только повторить ранее звучавшие на разных уровнях заявления о том, что «Северный поток — 2» — это проект исключительно коммерческий, международный коммерческий проект, который призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Nord Stream 2 AG приняла к сведению решение суда в Германии не освобождать «Северный поток — 2» от положений Газовой директивы Евросоюза.

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