«Магнит» завершил покупку сети магазинов «Дикси»
- © РИА Новости / Валерий Мельников
Об этом говорится в сообщении на сайте «Магнита».
Отмечается, что цена сделки на момент закрытия составила 87,6 млрд рублей.
Ранее Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по приобретению «Магнитом» сети «Дикси».
В мае «Магнит» договорился о возможности приобретения «Дикси» по стоимости сделки 92,4 млрд рублей до 31 августа с опцией продления данного срока на месяц. Сообщалось, что ретейлер намерен сохранить бренд сети.