«Магнит» завершил покупку сети магазинов «Дикси»

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Ретейлер «Магнит» сообщил о приобретении сети «Дикси», под управлением которой находятся более 2,4 тыс. магазинов.
«Магнит» завершил покупку сети магазинов «Дикси»
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

Об этом говорится в сообщении на сайте «Магнита».

Отмечается, что цена сделки на момент закрытия составила 87,6 млрд рублей.

Ранее Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по приобретению «Магнитом» сети «Дикси».

В мае «Магнит» договорился о возможности приобретения «Дикси» по стоимости сделки 92,4 млрд рублей до 31 августа с опцией продления данного срока на месяц. Сообщалось, что ретейлер намерен сохранить бренд сети.

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