ФАС разрешила «Магниту» купить сеть магазинов «Дикси»
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При этом орган выдал предписание об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции.
Как уточняет ТАСС, слияние будет проходить только в тех муниципальных образованиях, где доля «Магнита» не превышает 25%, то есть в 53 муниципалитетах 142 магазина «Дикси» не будут объединены с «Магнитом».
Кроме того, согласно документу, в 22 муниципалитетах объединённая доля рынка «Магнита» и «Дикси» должна быть снижена в течение года и не превышать 35%.
В мае «Магнит» договорился о возможности приобретения «Дикси» по стоимости сделки 92,4 млрд рублей до 31 августа с опцией продления данного срока на месяц. Сообщалось, что ретейлер намерен сохранить бренд сети.