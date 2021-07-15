ФАС разрешила «Магниту» купить сеть магазинов «Дикси»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по приобретению ретейлером «Магнит» сети магазинов «Дикси», следует из базы решений ведомства.

При этом орган выдал предписание об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции.

Как уточняет ТАСС, слияние будет проходить только в тех муниципальных образованиях, где доля «Магнита» не превышает 25%, то есть в 53 муниципалитетах 142 магазина «Дикси» не будут объединены с «Магнитом».

Кроме того, согласно документу, в 22 муниципалитетах объединённая доля рынка «Магнита» и «Дикси» должна быть снижена в течение года и не превышать 35%.

В мае «Магнит» договорился о возможности приобретения «Дикси» по стоимости сделки 92,4 млрд рублей до 31 августа с опцией продления данного срока на месяц. Сообщалось, что ретейлер намерен сохранить бренд сети.