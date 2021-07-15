ФАС разрешила «Магниту» купить сеть магазинов «Дикси»

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по приобретению ретейлером «Магнит» сети магазинов «Дикси», следует из базы решений ведомства.
ФАС разрешила «Магниту» купить сеть магазинов «Дикси»
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

При этом орган выдал предписание об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции.

Как уточняет ТАСС, слияние будет проходить только в тех муниципальных образованиях, где доля «Магнита» не превышает 25%, то есть в 53 муниципалитетах 142 магазина «Дикси» не будут объединены с «Магнитом».

Кроме того, согласно документу, в 22 муниципалитетах объединённая доля рынка «Магнита» и «Дикси» должна быть снижена в течение года и не превышать 35%.

В мае «Магнит» договорился о возможности приобретения «Дикси» по стоимости сделки 92,4 млрд рублей до 31 августа с опцией продления данного срока на месяц. Сообщалось, что ретейлер намерен сохранить бренд сети.

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