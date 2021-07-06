Минфин исключил доллар из структуры ФНБ

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Минфин России привёл фактическую структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) к новым нормативам, исключив доллар. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Минфин исключил доллар из структуры ФНБ
  • Reuters

«Минфин России информирует о завершении 5 июля 2021 года конверсионных операций, необходимых для приведения фактической структуры средств ФНБ к новой нормативной структуре», — говорится в сообщении.

Как отмечается, из неё исключён доллар США, доля фунта стерлингов сокращена до 5%, а доли евро и китайского юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно. Доля японской иены составила 4,7%, а безналичного золота — 20,2%.

Ранее министр финансов Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил, что министерство приняло решение по сокращению вложений средств ФНБ в доллары. Первый вице-премьер Андрей Белоусов в числе причин данного шага назвал угрозу санкций со стороны США.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «процесс дедолларизации — он постоянный, он, собственно, сейчас уже виден невооружённым глазом».

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина позднее отметила, что доллар останется частью международных резервов России.

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