Песков оценил заявление Минфина о снижении вложений средств ФНБ в доллары

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление Минфина о снижении вложений средств ФНБ в доллары.
Песков оценил заявление Минфина о снижении вложений средств ФНБ в доллары
  • РИА Новости

Он отметил, что «процесс дедолларизации, он постоянный, он, собственно, сейчас уже виден невооружённым глазом».

«И этот процесс дедолларизации, он имеет место не только у нас в стране, но и во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надёжностью основной резервной валюты», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее министр финансов Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил, что министерство приняло решение по сокращению вложений средств ФНБ в доллары.

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