Набиуллина: доллар останется частью международных резервов России

Российские банки проводят политику по снижению зависимости отечественной экономики от иностранных валют, в том числе и доллара. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в интервью Bloomberg.

При этом глава российского регулятора отметила, что доллар США по-прежнему остаётся частью валютного резерва в стране.

«Когда мы рассматриваем структуру наших резервов, мы, конечно, принимаем во внимание не только экономические факторы, доходность резервов, степень ликвидности, но и геополитические риски. Но мы считаем, что доллары останутся частью наших резервов», — приводит ТАСС слова главы ЦБ.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл ранее заявил, что в США не опасаются отказа России и Китая от долларовой валюты.

В начале июня глава Минфина России Антон Силуанов сообщил, что министерство приняло решение по сокращению вложений средств ФНБ в доллары.