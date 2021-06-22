Глава ФРС заявил, что США не боятся отказа России и Китая от доллара
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Об этом он заявил в ходе слушаний в конгрессе США.
«Этого нет на наших радарах. Доллар — мировая резервная валюта, другой, которая бы смогла соревноваться с ним, нет и близко», — цитирует Пауэлла РИА Новости.
Он также добавил, что сила доллара обеспечивается за счёт работающих американских демократических институтов, открытых рынков и низкой инфляции.
В начале июня министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что министерство приняло решение по сокращению вложений средств ФНБ в доллары.
Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.