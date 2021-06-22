Глава ФРС заявил, что США не боятся отказа России и Китая от доллара

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Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что Вашингтон не опасается, что Россия и Китай откажутся от доллара.
Глава ФРС заявил, что США не боятся отказа России и Китая от доллара
  • © REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Об этом он заявил в ходе слушаний в конгрессе США.

«Этого нет на наших радарах. Доллар — мировая резервная валюта, другой, которая бы смогла соревноваться с ним, нет и близко», — цитирует Пауэлла РИА Новости.

Он также добавил, что сила доллара обеспечивается за счёт работающих американских демократических институтов, открытых рынков и низкой инфляции.

В начале июня министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что министерство приняло решение по сокращению вложений средств ФНБ в доллары.

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.

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