Белоусов объяснил обнуление доли доллара в ФНБ угрозой санкций

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Решение обнулить долю доллара в ФНБ вызвано угрозой санкций со стороны США, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Белоусов объяснил обнуление доли доллара в ФНБ угрозой санкций
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Это вполне осмысленное решение. Это связано в том числе и с угрозой санкций, которую мы получили и восприняли от американского руководства», — приводит его слова ТАСС.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что ведомство в течение месяца изменит структуру ФНБ, полностью выйдя из доллара и добавив золото. 

В Кремле, комментируя эти планы, отметили, что решение принимает правительство, однако процесс дедолларизации «виден невооружённым глазом».

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