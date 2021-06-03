Белоусов объяснил обнуление доли доллара в ФНБ угрозой санкций
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«Это вполне осмысленное решение. Это связано в том числе и с угрозой санкций, которую мы получили и восприняли от американского руководства», — приводит его слова ТАСС.
Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что ведомство в течение месяца изменит структуру ФНБ, полностью выйдя из доллара и добавив золото.
В Кремле, комментируя эти планы, отметили, что решение принимает правительство, однако процесс дедолларизации «виден невооружённым глазом».