В эксперименте со «свободными от COVID-19» ресторанами в Москве примут участие более 100 заведений

Участниками эксперимента со «свободными от коронавируса» заведениями станут 108 московских ресторанов, кафе и баров.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные реестра на портале i.moscow.

Как уточняется, в такие заведения смогут заходить только посетители, вакцинированные от COVID-19.

Для входа потребуется предъявить QR-код с информацией о сделанной прививке.

Территориями с антиковидной зоной станут, например, кафе «Тануки», «Рок-н-ролл», бар «Лето близко», ресторан «Мост лаундж».

Ранее сооснователь ресторанной группы Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук рассказал, как будет устроен эксперимент по работе «свободных от коронавируса» ресторанов.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.