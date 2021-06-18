Ресторатор рассказал о правилах работы заведений для вакцинированных

Сооснователь ресторанной группы Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук рассказал, как будет устроен эксперимент по работе «свободных от коронавируса» ресторанов.

В беседе с сайтом «Газета.Ru» Алексей Васильчук сообщил, что был одним из авторов этой идеи, которую рестораторы обсудили на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным накануне.

«Вы делаете прививку, регистрируетесь на портале mos.ru, получаете QR-код, вы приходите в ресторан, караоке, бар, на входе ваш код проверяют в базе, проверяют документы, удостоверяющие личность, и пропускают. Внутри ресторана никаких мер ограничения для гостей не существует. Персонал работает в масках и перчатках. Это будут рестораны, которые работают только по вакцинам, без зон», — пояснил специалист.

Он добавил, что такая инициатива станет дополнительным стимулом к массовой вакцинации граждан.

Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.