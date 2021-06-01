В Госдуме рассказали о важности закона о бесплатной газификации

Депутат Госдумы, член комитета по энергетике Геннадий Скляр прокомментировал в беседе с RT закон о бесплатном подключении населения к газу.

«Я считаю, что это очень важное решение. Люди ждут ускорения реализации программ газификации. Практически во всех регионах России ясно, что нужно сделать и что ускорить. Появление единого оператора, который будет реализовывать проект, и определение источника финансирования для газификации и доведения газа до участка в сельской местности определено этим законом. Поэтому я считаю, что созданы все условия для того, чтобы реально ускорить решение этой задачи и выполнить поручение президента», — заявил депутат.

Согласно закону, газ до границ участка домовладения будут подводить без привлечения средств граждан.

Кроме того, предусматривается введение института единого оператора газификации.

Планируется, что догазификация продлится до 2023 года.