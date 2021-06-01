Госдума приняла закон о бесплатной газификации в России

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о бесплатном подключении населения к газу. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно документу, газ до границ участка домовладения будут подводить без привлечения средств граждан.

Кроме того, предусматривается введение института единого оператора газификации.

Планируется, что догазификация продлится до 2023 года.

Поправки в рамках реализации послания президента подготовили парламентарии во главе с председателями обеих палат Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

«Президент поставил задачу, что газ должен быть подведён и люди не должны за это платить», — подчеркнул руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что граждане не должны платить за подводку газа напрямую к границе земельного участка, это должно сделать государство.

Он поручил правительству, региональным властям совместно с «Газпромом» и иными газораспределительными организациями до 2023 года обеспечить подводку газа до границ негазифицированных домохозяйств в газифицированных населённых пунктах.