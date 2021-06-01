Госдума приняла закон о бесплатной газификации в России

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о бесплатном подключении населения к газу. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Госдума приняла закон о бесплатной газификации в России
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Согласно документу, газ до границ участка домовладения будут подводить без привлечения средств граждан. 

Кроме того, предусматривается введение института единого оператора газификации.

Планируется, что догазификация продлится до 2023 года.

Поправки в рамках реализации послания президента подготовили парламентарии во главе с председателями обеих палат Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

«Президент поставил задачу, что газ должен быть подведён и люди не должны за это платить», — подчеркнул руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что граждане не должны платить за подводку газа напрямую к границе земельного участка, это должно сделать государство.

Он поручил правительству, региональным властям совместно с «Газпромом» и иными газораспределительными организациями до 2023 года обеспечить подводку газа до границ негазифицированных домохозяйств в газифицированных населённых пунктах.

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