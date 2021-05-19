Супермаркеты Billa в России прекратят существование

Торговая марка сети Billa в России прекратит существование после её покупки «Лентой».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Ленты».

«Лента» планирует интегрировать в сеть «Ленты» 161 приобретённый супермаркет, логистическую инфраструктуру и сотрудников «Billa Россия». Как только магазины сети будут переведены под бренд «Лента», торговая марка «Billa Россия» прекратит своё существование», — говорится в заявлении.

19 мая стало известно, что торговая сеть «Лента» приобретёт ретейлера «Billa Россия» за €215 млн.

Накануне ретейлер «Магнит» сообщил, что договорился о покупке розничной сети «Дикси» со стоимостью сделки 92,4 млрд рублей.