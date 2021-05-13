Правительство сообщило о постепенной стабилизации цен на продукты

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Ситуация с ценами на продукты в России стабилизируется, однако требуют особого внимания цены на яйца, гречку, пшеничный хлеб, подсолнечное масло и сахар. Об этом сообщило российское правительство.
Правительство сообщило о постепенной стабилизации цен на продукты
  • РИА Новости

Совещание по этому вопросу провёл первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

На совещании обсудили ситуацию с продовольственными товарами, «цены на которые постепенно стабилизируются».

По итогам апреля зафиксировано, что цены на плодоовощную продукцию «выросли на 1%, что существенно ниже традиционной динамики в этом сегменте».

«Рост цен на другие продукты питания (за исключением плодоовощной продукции) замедлился до 0,7%, с 1,2% в марте», — отметили в правительстве.

Ранее российское правительство продлило срок действия соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до июня, а на подсолнечное масло — до октября.

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчётом правительства в Госдуме, назвал жадность отдельных производителей и торговых сетей одной из причин роста цен на продукты.

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