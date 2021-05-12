Мишустин назвал жадность торговых сетей одной из причин роста цен на продукты

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчётом правительства в Госдуме, назвал жадность отдельных производителей и торговых сетей одной из причин роста цен на продукты.

«Важно сказать ещё об одной причине, почему растут цены», — заявил Мишустин.

Он отметил, что это «жадность отдельных производителей и торговых сетей».

«И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах», — сообщил премьер.

Ранее российское правительство продлило срок действия соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до июня, а на подсолнечное масло — до октября.

Также в апреле Мишустин подписал распоряжение о выделении 9 млрд рублей на компенсацию части затрат производителей подсолнечного масла и сахара, участвующих в соглашениях о стабилизации цен на продовольственные товары.