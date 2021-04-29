Кабмин России поручил проработать снижение объёма экспорта гречихи

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Правительство России дало ряду ведомств поручение оперативно представить в Минэкономразвития предложения по вопросу снижения объёмов экспорта гречихи в этом году.
Кабмин России поручил проработать снижение объёма экспорта гречихи
  • РИА Новости

«Минпромторгу, Минсельхозу и ФАС необходимо оперативно представить в Минэкономразвития предложения по вопросу снижения объёмов экспорта гречихи в текущем году», — говорится на сайте кабмина по итогам совещания по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на социально значимые потребительские товары.

Совещание проведено под руководством первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что в России не может быть дефицита гречки — созданы большие запасы.

Ранее сообщалось, что Белоруссия планирует в текущем году отказаться от импорта гречки из России и нарастить собственное производство.

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