Кабмин России поручил проработать снижение объёма экспорта гречихи
- РИА Новости
«Минпромторгу, Минсельхозу и ФАС необходимо оперативно представить в Минэкономразвития предложения по вопросу снижения объёмов экспорта гречихи в текущем году», — говорится на сайте кабмина по итогам совещания по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на социально значимые потребительские товары.
Совещание проведено под руководством первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова.
Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что в России не может быть дефицита гречки — созданы большие запасы.
Ранее сообщалось, что Белоруссия планирует в текущем году отказаться от импорта гречки из России и нарастить собственное производство.