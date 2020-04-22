В Белоруссии заявили о планах прекратить импорт гречки из России
- РИА Новости
По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко принял «абсолютно верное решение» об увеличении вдвое объёма посевных площадей гречихи.
Богданов заявил, что это позволит Белоруссии уже в 2020 году обеспечить внутренний рынок 20 тыс. тонн гречневой крупы.
«Поручение по увеличению объемов внутреннего производства позволит нам полностью обеспечить себя гречневой крупой и даже немного экспортировать на рынки других государств», — сказал он.
Ранее в российском Минсельхозе сообщили, что Россия не ограничивала поставки гречихи и гречневой крупы в страны Евразийского экономического союза, в том числе в Белоруссию.