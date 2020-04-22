В Белоруссии заявили о планах прекратить импорт гречки из России

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Белоруссия планирует в текущем году отказаться от импорта гречки из России и нарастить собственное производство. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника Главного управления внешнеэкономической деятельности белорусского Минсельхоза Алексея Богданова.
В Белоруссии заявили о планах прекратить импорт гречки из России
  • РИА Новости

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко принял «абсолютно верное решение» об увеличении вдвое объёма посевных площадей гречихи. 

Богданов заявил, что это позволит Белоруссии уже в 2020 году обеспечить внутренний рынок 20 тыс. тонн гречневой крупы.

«Поручение по увеличению объемов внутреннего производства позволит нам полностью обеспечить себя гречневой крупой и даже немного экспортировать на рынки других государств», — сказал он.

Ранее в российском Минсельхозе сообщили, что Россия не ограничивала поставки гречихи и гречневой крупы в страны Евразийского экономического союза, в том числе в Белоруссию.

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