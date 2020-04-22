В Белоруссии заявили о планах прекратить импорт гречки из России

Белоруссия планирует в текущем году отказаться от импорта гречки из России и нарастить собственное производство. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника Главного управления внешнеэкономической деятельности белорусского Минсельхоза Алексея Богданова.

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко принял «абсолютно верное решение» об увеличении вдвое объёма посевных площадей гречихи.

Богданов заявил, что это позволит Белоруссии уже в 2020 году обеспечить внутренний рынок 20 тыс. тонн гречневой крупы.

«Поручение по увеличению объемов внутреннего производства позволит нам полностью обеспечить себя гречневой крупой и даже немного экспортировать на рынки других государств», — сказал он.

Ранее в российском Минсельхозе сообщили, что Россия не ограничивала поставки гречихи и гречневой крупы в страны Евразийского экономического союза, в том числе в Белоруссию.