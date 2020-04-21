Минсельхоз России ответил на слова Лукашенко о гречке

В Минсельхозе сообщили, что Россия не ограничивала поставки гречихи и гречневой крупы в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая Белоруссию. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил об ограничении Москвы на поставки гречки Минску.

«Российская Федерация не вводила ограничений на поставки гречихи и гречневой крупы на рынки стран ЕАЭС, включая Белоруссию», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Минсельхоза.

Также подчёркивается, что Россия полностью обеспечивает внутренние потребности в гречке.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия отказалась сотрудничать с Белоруссией в вопросах поставок гречки.

«Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас», — отметил он.

Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что в России не может быть дефицита гречки, созданы большие запасы.