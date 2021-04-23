В Госдуме предложили упростить покупку недвижимости за маткапитал

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил убрать временное ограничение на использование материнского капитала для покупки недвижимости без ипотеки. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили упростить покупку недвижимости за маткапитал
  • РИА Новости

В своём обращении законодатель отметил, что в настоящее время средства по программе «Материнский капитал» можно использовать для приобретения недвижимости.

Однако воспользоваться ими сразу после рождения ребёнка может лишь семья, которая приобретает недвижимость в ипотеку. Без использования кредитных инструментов тратить средства маткапитала на приобретение квартиры или дома можно лишь спустя три года после пополнения в семье.

В итоге, как отметил законодатель, семья, которая желает приобрести жильё без ипотеки, но нуждается для этого в средствах маткапитала, вынуждена или ждать три года (срок, за который недвижимость может существенно подорожать), или всё же оформлять кредит.

«В целях поддержки молодых семей с детьми, прошу вас оценить целесообразность изменения правил предоставления средств «Материнского капитала» на приобретение недвижимости без кредитных инструментов, а именно позволить семьям обращаться за получением данных средств непосредственно после рождения ребёнка», — говорится в письме.

Ранее правительство России включило в программу «Семейная ипотека» возможность получения кредитов по льготной ставке до 6% годовых на строительство частного дома и приобретение земельного участка. 

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