В Госдуме предложили упростить покупку недвижимости за маткапитал

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил убрать временное ограничение на использование материнского капитала для покупки недвижимости без ипотеки. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В своём обращении законодатель отметил, что в настоящее время средства по программе «Материнский капитал» можно использовать для приобретения недвижимости.

Однако воспользоваться ими сразу после рождения ребёнка может лишь семья, которая приобретает недвижимость в ипотеку. Без использования кредитных инструментов тратить средства маткапитала на приобретение квартиры или дома можно лишь спустя три года после пополнения в семье.

В итоге, как отметил законодатель, семья, которая желает приобрести жильё без ипотеки, но нуждается для этого в средствах маткапитала, вынуждена или ждать три года (срок, за который недвижимость может существенно подорожать), или всё же оформлять кредит.

«В целях поддержки молодых семей с детьми, прошу вас оценить целесообразность изменения правил предоставления средств «Материнского капитала» на приобретение недвижимости без кредитных инструментов, а именно позволить семьям обращаться за получением данных средств непосредственно после рождения ребёнка», — говорится в письме.

Ранее правительство России включило в программу «Семейная ипотека» возможность получения кредитов по льготной ставке до 6% годовых на строительство частного дома и приобретение земельного участка.