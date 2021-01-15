Оператор «Северного потока — 2» оценил сроки возобновления укладки

Nord Stream 2 определится, когда продолжать строительство «Северного потока — 2», в конце января — начале февраля. Об этом представитель компании — оператора газопровода сообщил немецкому изданию Handelsblatt.

Он пояснил, что от датского энергетического агентства получено разрешение начать работы с пятницы, 15 января, но это не значит, что прокладка труб возобновится в этот день.

«Вероятно, мы сможем более точно определить, когда мы начнём прокладывать трубы, только в конце января — начале февраля», — сказали в компании.

Для укладки труб в водах Дании планируется задействовать судно «Фортуна».

В конце декабря сообщалось о завершении работ в исключительной экономической зоне ФРГ.

Вице-премьер России Александр Новак выразил уверенность, что проект будет реализован с учётом поддержки со стороны европейских стран и компаний.