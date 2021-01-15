Оператор «Северного потока — 2» оценил сроки возобновления укладки

Короткая ссылка
Nord Stream 2 определится, когда продолжать строительство «Северного потока — 2», в конце января — начале февраля. Об этом представитель компании — оператора газопровода сообщил немецкому изданию Handelsblatt.
Оператор «Северного потока — 2» оценил сроки возобновления укладки
  • © Tobias SCHWARZ
  • AFP

Он пояснил, что от датского энергетического агентства получено разрешение начать работы с пятницы, 15 января, но это не значит, что прокладка труб возобновится в этот день.

«Вероятно, мы сможем более точно определить, когда мы начнём прокладывать трубы, только в конце января — начале февраля», — сказали в компании.

Для укладки труб в водах Дании планируется задействовать судно «Фортуна».

В конце декабря сообщалось о завершении работ в исключительной экономической зоне ФРГ.

Вице-премьер России Александр Новак выразил уверенность, что проект будет реализован с учётом поддержки со стороны европейских стран и компаний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить