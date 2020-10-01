Дания выдала разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2»

Датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2» на континентальном шельфе страны. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Соответствующая заявка была подана компанией в ноябре 2019 года.

Как отмечается, ввод в эксплуатацию газопровода возможен, если хотя бы одна из линий трубопровода была испытана, верифицирована и выполнены все условия разрешения на строительство.

Ранее премьер-министры восточногерманских земель единогласно выступили за реализацию проекта «Северный поток — 2» .

Министр энергетики России Александр Новак выразил уверенность, что проект будет реализован до конца.