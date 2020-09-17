Новак уверен в реализации «Северного потока — 2»

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Проект газопровода «Северный поток — 2» будет реализован до конца, он необходим. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр энергетики России Александр Новак.
Новак уверен в реализации «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Сегодня в проекте реализации «Северного потока — 2» участвуют более 100 компаний из 12 стран. Проект высокой степени готовности. И, конечно, это тот проект, который позволит создать инфраструктуру на многие десятилетия вперёд», — цитирует Интерфакс Новака.

По его словам, можно будет гарантированно обеспечивать конкурентные условия для поставки энергоресурсов в Европу.

«Поэтому я уверен, что этот проект нужен и будет до конца реализован», — заключил он.

Ранее Новак отмечал, что в ситуации с «Северным потоком — 2» есть «определённые трудности», но он продолжается.

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