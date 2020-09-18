Земли Восточной Германии поддержали реализацию «Северного потока — 2»

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Премьер-министры восточногерманских земель единогласно выступили за реализацию проекта «Северный поток — 2», передаёт ТАСС со ссылкой на принятый по итогам встречи документ.

Как отмечается в тексте, газопровод важен для будущего энергоснабжения Германии и Европы, а потому завершение его строительства «правильно и целесообразно».

«Нужно посмотреть на то, какие последствия имел бы выход из этого проекта. Здесь премьер-министры едины во мнении, что они были бы значительными, прежде всего для энергоснабжения», — отметил правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер.

В свою очередь, премьер Саксонии Михаэль Кречмер указал на то, что СП-2 нужен с экономической точки зрения и для сохранения связи с Россией. 

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что власти рассматривают все варианты в качестве реакции на ситуацию с Алексеем Навальным, в том числе приостановку реализации «Северного потока — 2».

В Кремле неоднократно призывали ЕС не политизировать тему и подчёркивали, что речь идёт о коммерческом проекте.

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